Nokia 9, design svelato in un video?

Luca Colantuoni,

Circa due mesi fa era stato pubblicato un video che mostrava quattro smartphone, uno dei quali è il Nokia 8. Sul profilo Twitter di Nokia Mobile è apparsa un’altra breve clip, in cui si nota il disegno di un modello mai visto prima. Si tratta del Nokia 9?

Durante un’intervista rilasciata a metà giugno, l’ex CEO di HMD Global Arto Nummela aveva confermato che l’azienda annuncerà due smartphone di fascia alta, uno dei quali sarà il Nokia 8. Il secondo avrà invece una dotazione hardware migliore e un prezzo paragonabile a quelli del Galaxy S8 o dell’iPhone 7. Nel video si può vedere un dispositivo con uno schermo che copre quasi interamente la parte frontale con cornici molto piccole, un design che ricorda chiaramente il nuovo LG G6. In alcuni benchmark sono stati scoperti riferimenti ad un misterioso smartphone con 8 GB di RAM e Android 7.1.1 Nougat. Si tratta forse del Nokia 9?

Nel weekend sono apparse online altre immagini del Nokia 8. Il prototipo possiede un telaio unibody in alluminio di colore oro/rame e una doppia fotocamera posteriore. Nella parte superiore si vede il jack audio da 3,5 millimetri, mentre lungo il bordo inferiore c’è la porta USB Type-C. In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 5,3 pollici, processore Snapdragon 835, 4 o 6 GB di RAM, 64 GB di storage, dual camera da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel e Android 7.1.1 Nougat. L’annuncio è previsto per il 31 luglio, ma al momento la data non è confermata.