Porsche Design Huawei Smartwatch arriva in Europa

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha già presentato la versione Porsche Design del Mate 9. La collaborazione tra le due aziende continua ora con il Porsche Design Huawei Smartwatch, variante lussuosa del Watch 2 annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. La dotazione hardware è simile a quella dei modelli Classic e Sport, ma i materiali e il marchio hanno comportato un deciso incremento del prezzo finale.

Esteticamente non ci sono differenze con le versioni più economiche. Il Porsche Design Huawei Smartwatch è sostanzialmente una versione Sport di lusso con schermo da 1,2 pollici (390×390 pixel), protetto dal Gorilla Glass. La cassa è in acciaio inossidabile resistente alle abrasioni, la cornice intorno al display è in ceramica, mentre il cinturino è in pelle (lato esterno) e gomma (lato interno). Come gli altri modelli della serie è certificato IP68, quindi può resistere all’acqua e alla polvere.

Lo smartwatch integra un processore Snapdragon Wear 2100, affiancato da 512 MB di RAM e 4 GB di memoria flash. Sono inoltre presenti GPS, NFC, cardiofrequenzimetro, bussola, accelerometro, giroscopio, barometro e microfono. La connettività è garantita dai moduli WiFi e Bluetooth. L’orologio è quindi in grado di registrare diversi parametri durante l’attività fisica, come distanza, velocità, numero di passi, calorie bruciate e VO2Max.

Il sistema operativo è ovviamente Android Wear 2.0. Porsche Design ha aggiunto alcune watch face che riproducono i quadranti dei suoi orologi tradizionali. Lo smartwatch può essere acquistato sul sito ufficiale ad un prezzo di 795,00 euro.