Samsung Galaxy S8 Active, nuove immagini

Luca Colantuoni,

Circa un mese fa era apparsa online la prima immagine del Galaxy S8 Active, la versione rugged del Galaxy S8. Un utente di Reddit, che afferma di essere amico di un dipendente Samsung, ha pubblicato nuove foto dello smartphone che mostrano il suo aspetto reale. Il video correlato è stato invece rimosso dal sito, in quanto mostrava il codice IMEI del dispositivo.

Le varianti Active dei top di gamma possiedono un telaio resistente alle cadute e agli urti, oltre che all’acqua e alla polvere. Anche per il Galaxy S8 Active, come si può vedere nelle immagini, sono stati utilizzati bumper in gomma e un corpo in policarbonato, materiale che consentono di ottenere la certificazione MIL-STD-810G. Ciò ha comportato l’uso di uno schermo più tradizionale, in quanto quello del modello standard è troppo fragile. Il design con angoli arrotondati ricorda chiaramente il display Full Vision del G6. I tre pulsanti fisici sono stati eliminati ed è stato aggiunto il pulsante Bixby.

La dotazione hardware dovrebbe essere quasi identica a quella del Galaxy S8. L’unica eccezione è la capacità della batteria (4.000 contro 3.000 mAh). Lo smartphone avrà quindi un display Super AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9, processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamere da 12 e 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Gigabit LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e scanner dell’iride. Il sistema operativo sarà certamente Android 7.1.1 Nougat.

L’annuncio del Galaxy S8 Active è previsto per il mese di agosto, qualche giorno prima del Galaxy Note 8. Non è noto se rimarrà un’esclusiva di AT&T come i precedenti modelli o se è prevista la distribuzione internazionale.