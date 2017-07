Wind lancia i Last Minute Summer

Filippo Vendrame,

Oggi 24 luglio, Wind mette mano al suo listino cunsumer apportando alcune variazioni. Accanto ad alcune novità tariffarie di minore importanza, l’operatore arancione lancia i “Last Minute Summer“. Ai clienti ricaricabili di lunga data, con almeno un anno di anzianità, Wind propone tanti Giga di traffico internet “FULL SPEED” ad un prezzo vantaggioso da abbinare al proprio profilo tariffario oltre alla possibilità di acquistare il Huawei P10 ad un prezzo davvero molto concorrenziale.

Nello specifico, Wind propone Internet 1 GB Full Speed a 2 euro ogni 4 settimane; Internet 3 GB Full Speed a 3 euro ogni 4 settimane. Inoltre, tutti i già clienti con un’attiva un’offerta tra All Inclusive, All Digital, Internet 5 GIGA, 10 GIGA, 20 GIGA, 30 GIGA, Open Internet, Wind Celebration e Call Your Country con minuti inclusi potranno avere un Huawei P10 a 8 euro al mese con un anticipo di 99,90 euro. In questo caso l’obbligo minimo contrattuale è di 30 mesi. Queste promozioni estive dell’ultimo minuto continuano con offerte su altri smartphone di fascia alta grazie all’iniziativa “Smartphone Best Price” che permette di acquistare in un’unica rata alcuni terminali di fascia alta godendo di un forte sconto.

Le offerte riguardano:

Samsung Galaxy S7 a 479,90 euro

Samsung Galaxy S7 Edge a 579,90 euro

LG G6 a 599,90 euro

Samsung Galaxy A3 a 249,90 euro

I Last Minute Summer si applicheranno anche ai clienti di rete fissa Infostrada. Nello specifico sarà proposta un’offerta con ADSL e chiamate illimitate a 24,95 euro a prezzo bloccato. Tali promozioni saranno valide sino al prossimo 17 agosto. Maggiori dettagli sul sito di Wind.