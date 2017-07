Windows 10, Microsoft rimuoverà tante app vecchie

Filippo Vendrame,

Windows 10 Fall Creators Update è oramai dietro l’angolo. Il prossimo importante step di Windows 10 arriverà nel corso del mese di settembre e porterà diverse novità in tantissimi settori con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso della piattaforma. Tuttavia, l’aggiornamento sarà anche l’occasione per Microsoft di fare “pulizia” di tutte quelle funzionalità obsolete e non più utilizzate da parte degli utenti.

La rimozione di queste funzionalità non utilizzate consente di rendere più facile la manutenzione di Windows, di ridurre il numero di potenziali problemi di protezione e consente anche lo sviluppo di nuove funzionalità. Al riguardo, la casa di Redmond ha pubblicato un elenco di applicazioni che saranno rimosse con l’arrivo di Fall Creators Update e contestualmente anche ad una lista di app che non saranno più aggiornate e che verosimilmente saranno rimosse in futuro. Si evidenzia che questa mossa non è inedita perché Microsoft fece lo stesso prima del rilascio di Creators Update.

L’elenco pubblicato è molto lungo ma molte delle app rimosse effettivamente risultano essere davvero poco usate ed in alcuni casi anche poco note agli utenti. Tra le app che non saranno più sviluppate c’è il noto Paint. Un programmino molto basilare per l’editing delle immagini ma che molti utenti utilizzano ancora proprio perché molto più leggero e rapido rispetto a programmi ben più corposi.

Probabilmente, Microsoft sta puntando tutto sul nuovo Paint 3D. Di seguito l’elenco dei programmi rimossi e di quelli che non saranno più sviluppati.

Programmi rimossi

3D Builder

Apndatabase.xml

Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)

Outlook Express

Reader app

Reading List

Screen saver functionality in Themes

Syskey.exe

TCP Offload Engine

Tile Data Layer

Trusted Platform Module (TPM) Owner Password Management

Programmi non più sviluppati

IIS 6 Management Compatibility

IIS Digest Authentication

Microsoft Paint

RSA/AES Encryption for IIS

Sync Your Settings

Screen saver functionality in Themes

System Image Backup (SIB) Solution

TLS RC4 Ciphers

Trusted Platform Module (TPM): TPM.msc and TPM RemoteManagement

Trusted Platform Module (TPM) Remote Management

Windows Hello for Business deployment that uses System Center Configuration Manager

Windows PowerShell 2.0