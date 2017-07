Xiaomi Mi 5X, primo video ufficiale

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese annuncerà domani il nuovo Mi 5X, uno smartphone di fascia media con doppia fotocamera posteriore. Un breve video mostra solo il design e alcuni dettagli estetici, ma da alcuni giorni circolano indiscrezioni sulle sue specifiche tecniche. Xiaomi ha intanto pubblicato diversi screenshot dell’interfaccia MIUI 9 che debutterà insieme al dispositivo e verrà rilasciata in versione beta per almeno sette modelli con Android Nougat.

Il prezzo verrà comunicato al termine della presentazione, ma fin da ora si può certamente affermare che lo Xiaomi Mi 5X sarà uno degli smartphone più economici con dual camera. Il produttore cinese offre infatti device molto economici in rapporto alla qualità costruttiva e alla dotazione hardware. Il Mi 5X dovrebbe avere uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integrare un processore octa core Snapdragon 625, affiancato da 4 GB di RAM. Possibile anche una variante con Snapdragon 660 e un maggior quantitativo di memoria.

Sullo smartphone verrà probabilmente installato Android 7.1 Nougat, ma la nuova interfaccia arriverà in un secondo momento. La versione beta della MIUI 9 verrà inizialmente distribuita per Mi 6, Mi 5, Mi MIX, Mi Note 2, Mi Max, Mi Max 2 e Redmi Note 4X. L’elenco completo verrà fornito dopo il lancio. In attesa dell’evento di domani, Xiaomi ha pubblicato alcuni screenshot.

Gli utenti troveranno innanzitutto tre nuovi temi, oltre a quello predefinito. Il produttore ha inoltre effettuato il restyling del lock screen e aggiunto la modalità Split Screen, inclusa in Android 7.0 Nougat, ma stranamente eliminata dalla versione modificata da Xiaomi per i suoi smartphone.