Facebook Live 360, streaming video 4K

Luca Colantuoni,

Facebook ha annunciato diverse novità per Live 360, il servizio di live streaming compatibile con visori VR e videocamere in grado di registrare video a 360 gradi. Gli utenti potranno ora condividere sul social network video con risoluzione 4K, per i quali servirà ovviamente l’hardware adatto per la creazione e la visualizzazione. L’azienda di Menlo Park ha inoltre aggiunto l’opzione per eliminare eventuali tremolii e avviato un programma di certificazione.

La piattaforma Live 360 era stata introdotta a dicembre 2016, ma solo per un ristretto numero di pagine. Dal mese di marzo 2017 il servizio è accessibile a tutti (pagine e profili) e da quel momento l’uso della funzionalità è aumentato in maniera esponenziale. Gli utenti che possiedono i dispositivi adatti possono ora pubblicare video 4K, offrendo agli spettatori un’esperienza più coinvolgente (a patto di avere una connessione Internet adeguata). I live streaming possono essere trasmessi anche in realtà virtuale e visualizzati nell’app Facebook 360 per Samsung Gear VR.

Al termine della trasmissione, se gli algoritmi rilevano un video “traballante”, Facebook aggiungerà automaticamente la stabilizzazione ai Live 360 per i profili. In questo modo, la visualizzazione successiva sarà più gradevole. Gli utenti possono inoltre impostare dei punti di interesse per suggerire agli spettatori le parti più interessanti del video. Utilizzando le Live API è anche possibile inserire il pulsante per le donazioni e indicare la programmazione tramite un annuncio sul news feed. Gli spettatori riceveranno così una notifica quando inizia lo streaming.

Facebook ha infine lanciato il programma Live 360 Ready, un sorta di certificazione per l’hardware e il software più adatti alla creazione dei contenuti. L’elenco attuale include le videocamere Giroptic iO, Insta360 Nano, Insta360 Air, Insta360 Pro, ION360 U, Nokia Ozo, Z CAM S1, 360Fly HD, 360Fly 4K e 360Fly 4K Pro, mentre i software consigliati sono Assimilate SCRATCH VR, Groovy Gecko, LiveScale, Teradek, Voysys, Wowza e Z CAM WonderLive.