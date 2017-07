HP annuncia nuovi Pavilion All-In-One PC

Luca Colantuoni,

I PC all-in-one possono sostituire la tradizionale TV se l’utente fa affidamento esclusivamente sui servizi di streaming, come Netflix e Amazon Prime Video. Ecco perché HP ha realizzato i nuovi Pavilion da 24 e 27 pollici, puntando soprattutto sul fattore estetico. Tra le caratteristiche più interessanti spiccano la qualità costruttiva e, per alcuni modelli, il display micro-edge.

I nuovi Pavilion All-In-One hanno un telaio in alluminio con finitura satinata e una base in acciaio che offre la massima stabilità quando l’utente modifica l’inclinazione (da -5 a +35 gradi) dello schermo. Per il modello da 24 pollici è disponibile un display touch micro-edge con cornici spesse solo 8,5 millimetri e risoluzione full HD o Quad HD. Nella parte inferiore sono presenti gli altoparlanti stereo progettati in collaborazione con Bang&Olufsen, mentre nella parte superiore c’è la “pop up privacy camera“, una webcam a scomparsa che disattiva audio e video quando non in uso. Come optional è disponibile una fotocamera IR per Windows Hello.

Il produttore statunitense offre diverse configurazioni con processori Intel Core di settima generazione e AMD A12, fino a 16 GB di RAM, SSD, HDD o storage ibrido fino a 2 TB, scheda video AMD Radeon 530 (solo Pavilion 24) e un corredo completo di porte: una USB Type-C, due USB 3.0, due USB 2.0, ingresso e uscita HDMI, card reader 3-in-1 e RJ-45 (Gigabit Ethernet).

Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. HP afferma che il software pre-installato è ridotto al minimo, in modo da migliorare l’esperienza d’uso e incrementare l’autonomia della batteria. Il prezzo base è 749,99 dollari. Non è noto quando arriveranno sul merato, né se è prevista la distribuzione internazionale.