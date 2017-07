iPhone: trimestre d’oro per gli switcher Android

Marco Grigis,

Sempre più utenti Android decidono di passare a iOS, scegliendo iPhone come loro smartphone principale. È quanto dimostrano gli ultimi dati CIRP sull’andamento del trimestre solare da aprile a giugno, con un grande ritorno alla piattaforma di Cupertino da parte dei consumatori statunitensi. Merito di iPhone 7, un device che sarebbe riuscito a conquistare le attenzioni anche fra gli acquirenti inizialmente più restii.

Secondo quanto reso noto dalla società d’analisi, Apple è riuscita ad attirare più switcher in questo trimestre rispetto a qualsiasi altro periodo dell’anno, anche in relazione ai 12 mesi precedenti. Un fatto assolutamente insolito, considerato come la primavera e l’estate siano solitamente momenti calmi per Cupertino, poiché gli utenti attendono il classico refresh della linea di settembre.

Alla fine del quarto solare, quindi nel mese di giugno, una parte considerevole di nuovi acquirenti iPhone è giunta dall’universo Android: dal 14 al 17% di tutte le vendite segnate nel periodo. Non è però tutto, poiché i consumatori hanno preferito principalmente la linea iPhone 7, con l’81% di tutte le distribuzioni del periodo, divisa al 47% tra i 4.7 pollici e il 34% dei 5.5 di iPhone 7 Plus. Così ha spiegato Josh Lowitz, cofondatore di CIRP:

I nuovi modelli di iPhone, il 7 e il 7 Plus, hanno raggiunto un margine decisamente più elevato su tutte le vendite iPhone rispetto al quarto di Marzo 2017. La vendita dei modelli precedenti sembra essere infine diminuita, dopo aver dimostrato una sostenuta forza nei recenti trimestri. Nel quarto di giugno 2016 di un anno fa, i vecchi modelli hanno rappresentato il 34% di tutti i modelli venduti, in confronto al 19% di questo trimestre.

Secondo CIRP, non si può escludere che l’aumento delle vendite derivi anche da sconti promozionali fra i partner terzi, nonché da specifiche offerte degli operatori. Un fatto tutt’altro che raro in questo periodo dell’anno, quando i dispositivi Apple vengono spesso proposti scontati, in attesa dei nuovi modelli di settembre.