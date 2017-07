LG Q8 sbarca su Amazon a 599 euro

Filippo Vendrame,

LG G8, il nuovo smartphone Android della casa coreana, fa la sua comparsa su Amazon Italia dove potrà essere prenotato al prezzo di 599,99 euro. Questo interessante prodotto, come anticipato, può essere solamente prenotato in quanto le spedizioni inizieranno solamente a partire dal prossimo 4 agosto. Tuttavia, gli interessanti potranno già preordinarlo per essere sicuri di riceverlo immediatamente al day one senza ritardi, magari in tempo per portarlo in vacanza visto che LG G8 è stato sviluppato per essere uno smartphone dalle spiccate vocazioni multimediali grazie soprattutto alla doppia fotocamera posteriore in grado di scattare foto di altissima qualità in ogni condizione di luce.

LG G8, si ricorda, oltre a disporre di una doppia fotocamera posteriore con sensori da 13MP e 8MP, dispone di uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel, 564 ppi) ed un classico form factor da 16:9. Presente anche un piccolo display secondario Always-On con risoluzione di 1040×160 pixel che permette di avviare rapidamente le app recenti e preferite, telefonare ai contatti e attivare le funzioni più comuni. Il processore integrato nell’LG G8 è il Qualcomm Snapdragon 820 con 4 GB di RAM LPDDR4 e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB.

Ovviamente non mancano sensori e supporti come WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 6 (300/100 MHz). Frontalmente spicca una fotocamera da 5MP. La batteria da 3000 mAh dovrebbe garantire, infine, una buona autonomia. Lato software, LG G8 dispone di Android 7.0 Nougat con interfaccia LG UX 5.0.

Acquistando lo smartphone da Amazon, i clienti non pagheranno le spese di spedizione. Gli abbonati Prime, inoltre, potranno riaverlo in un giorno dal momento della spedizione.