Microsoft suggerisce il PC Windows 10 da comprare

Filippo Vendrame,

Microsoft ha deciso di aiutare gli utenti a scegliere il PC giusto per le loro necessità d’uso. La casa di Redmond, infatti, ha rilasciato un nuovo strumento online chiamato “Help Me Choose” sul suo sito ufficiale che nelle intenzioni dovrebbe consentire di trovare il PC Windows 10 più adatto alle proprie esigenze. Lo strumento può essere utilizzato anche dai nuovi utenti per saperne di più su tutte le funzionalità nuove di Windows 10, incluse quelle di Windows Hello, Ink, Cortana ed altro ancora.

Il funzionamento di questo strumento è molto semplice. “Help Me Choose” porrà alcune domande per capire i gusti e le necessità degli utenti. Per esempio, a chi piace molto a giocare sui PC, lo strumento di Microsoft suggerirà PC molto potenti. Se, invece, l’interesse è quello di scrivere e disegnare sullo schermo, Help Me Choose suggerirà gli ultimi 2-in-1 che supportano Windows Ink ed i pennini. Inoltre, questo strumento permette di verificare se il proprio PC è aggiornato oppure no. Trattasi di un’opzione d’uso molto interessante che permette di agevolare le verifiche senza dover utilizzare altri strumenti.

“Help Me Choose”, dunque, può essere visto come un tool molto semplice ma in realtà è di grande utilità perché aiuta davvero gli utenti a capire quale sia davvero il PC più adatto ai propri usi. Visto il mare di offerte con prodotti dalle più disparate specifiche tecniche, questo strumento permette davvero di fare chiarezza aiutando nella scelta soprattutto le persone meno esperte.

“Help Me Choose” si può utilizzare come web app gratuitamente dal sito di Microsoft.