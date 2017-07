Nikon D850 è ufficiale con timelapse in 8K

Cristiano Ghidotti,

È ufficiale: Nikon D850 è la nuova reflex full frame del gruppo nipponico. Dopo una serie di rumor e indiscrezioni circolati in Rete nel corso degli ultimi mesi, indicando la macchina inizialmente con il nome D820, ieri si è parlato di una prima conferma da parte del produttore e oggi si torna a discuterne con quello che di fatto è un vero e proprio annuncio.

Nessun elenco con le specifiche tecniche, per il momento: Nikon si limita a mettere nero su bianco lo sviluppo della reflex, dichiarando che si tratta di un modello destinato a offrire prestazioni avanzate sia per quanto riguarda la fotografia che la registrazione video, con una versatilità in grado di adattarsi ai più svariati ambiti di utilizzo, indirizzato sia ai professionisti sia agli appassionati che non vogliono scendere a compromessi. Nell’occasione è stato rilasciato anche un teaser, visibile in streaming di seguito, che conferma la possibilità di realizzare timelapse a risoluzione 8K.

Il meglio di entrambi i mondi: immagini eccezionali e video di qualità per la Nikon D850. Che il vostro interesse riguardi il mondo della moda, la natura, lo sport oppure la fotografia e i filmati dei matrimoni, questa versatile DSLR in formato FX offrirà la migliore combinazione possibile tra una superba risoluzione e l’elevata velocità nell’archiviare immagini vivide e dettagliate.

Considerando quanto avvenuto con l’ammiraglia D5 (sviluppo annunciato nel novembre 2015 e unveil ufficiale nel gennaio 2016), la presentazione della Nikon D850 potrebbe avvenire tra due mesi, ovvero in settembre, per poi giungere sul mercato entro fine anno. Le specifiche tecniche ipotizzate dalle voci di corridoio parlano di un sensore full frame da 45-46 megapixel, display LCD inclinabile, nuova versione di SnapBridge, due slot per le schede di memoria (SD e XQD) e un sistema autofocus ereditato dalla D5. Nessuna indicazione sul prezzo di vendita.