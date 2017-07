Nokia 2 con Snapdragon 212 e pulsanti on-screen?

Luca Colantuoni,

HMD Global ha confermato che un nuovo smartphone Android, quasi sicuramente il Nokia 8, verrà annunciato il 16 agosto. Il produttore finlandese ha promesso l’arrivo di altri modelli nei prossimi mesi, uno dei quali dovrebbe essere il Nokia 2, di cui sono apparse online alcune presunte specifiche. L’obiettivo è coprire tutte le fasce di prezzo in modo da offrire un’ampia scelta ai consumatori.

L’attuale modello entry level è il Nokia 3, in vendita in Italia da fine giugno. La dotazione hardware comprende uno schermo HD da 5 pollici, processore quad core MediaTek MT6737 a 1,3 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash. Il telaio è in alluminio (frame) e policarbonato (cover posteriore). Gli stessi materiali potrebbero essere usati per il Nokia 2, ma ci saranno componenti meno costosi e, in base alle prime indiscrezioni, il nuovo smartphone avrà solo pulsanti on-screen, invece dei pulsanti capacitivi dei fratelli maggiori.

Secondo quanto scoperto nel database di Geekbench, il Nokia 2 dovrebbe integrare un processore Snapdragon 212 (quattro core Cortex-A7 con frequenza massima di 1,3 GHz, GPU Adreno 504 e modem X5 LTE Cat. 4), affiancato da 1 GB di RAM e (forse) 8 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Si tratta quindi di un dispositivo che potrebbe sostituire i feature phone nei paesi emergenti, considerando anche il possibile prezzo (circa 100 dollari).

Nonostante sia uno smartphone economico, il sistema operativo sarà quasi certamente Android 7.1.1 Nougat in versione stock. Nei prossimi mesi è atteso anche l’annuncio del Nokia 7, un modello di fascia medio-alta che dovrebbe integrare un processore octa core Snapdragon 630 o 660.