Nokia 8, annuncio previsto per il 16 agosto

Luca Colantuoni,

HMD Global ha invitato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo a Londra il 16 agosto. Il produttore finlandese non ha fornito nessun indizio, ma il protagonista della serata (ore 20:30 italiane) sarà certamente il Nokia 8, l’atteso top di gamma con doppia fotocamera posteriore, del quale circolano da tempo informazioni sulle caratteristiche tecniche, oltre che render e immagini di un prototipo.

HMD Global, detentore dei diritti sullo storico marchio, ha già presentato tre smartphone Android (Nokia 6, Nokia 5 e Nokia 3), ma si tratta di modelli di fascia media e bassa. Nonostante ciò la loro qualità costruttiva è piuttosto elevata, soprattutto quella del Nokia 6, disponibile da poche ore anche in Italia. All’appello manca dunque un vero “flagship” che può competere con i migliori concorrenti, come Samsung Galaxy S8, Apple iPhone 7 e LG G6, senza tuttavia richiedere un esborso eccessivo per l’acquisto. Il prezzo del Nokia 8 non dovrebbe infatti superare i 600 euro.

La data di lancio dello smartphone, ipotizzata finora, era il 31 luglio. HM Global ha invece confermato che l’annuncio avverrà il 16 agosto a Londra. L’invito contiene la frase “HMD Global invites you to an exclusive gathering to unveil the next milestone for Nokia phones“, un chiaro riferimento al top di gamma e alle sue peculiarità, tra cui la doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel con ottica Carl Zeiss.

Il Nokia 8 dovrebbe avere inoltre uno schermo da 5,3 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore octa core Snapdragon 835, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamera frontale da 8 megapixel, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e sistema operativo Android 7.1.1 Nougat in versione stock. I colori saranno almeno due: blu e silver.