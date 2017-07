Sky, arriva la fatturazione ogni 4 settimane

Filippo Vendrame,

Sky come molti operatori di telefonia mobile. La Pay TV, infatti, ha deciso di modificare le modalità di fatturazione portandole a 4 settimane. Oggi, gli abbonamenti si rinnovano con la canonica cadenza mensile. Le nuove modalità di fatturazione si applicheranno a partire dal prossimo primo ottobre 2017. Questo significa che gli abbonati alla Pay TV pagheranno non più 12 canoni all’anno ma 13 canoni con un aumento di costi considerevole che Sky calcola nell’8,6%.

La novità colpirà tutti i clienti Sky, sia quelli nuovi che vecchi. Unica eccezione chi sta godendo di una promozione. Per queste persone le condizioni contrattuali rimarranno immutate ma solo sino al termine della promozione. successivamente anche per loro entrerà in vigore la nuova modalità di fatturazione ogni 4 settimane. Trattasi di una novità che i clienti Sky sicuramente faranno fatica a digerire visto che comporta un sensibile aumento dei costi annuali e che arriva in un periodo in cui ci sono state moltissime rimodulazioni al rialzo di tanti altri servizi, anche se va detto che il listino della Pay TV non subiva rincari da molto tempo.

Sky giustifica la scelta con la volontà di mantenere un servizio completo e sempre più innovativo in un contesto competitivo ed in forte evoluzione. Tuttavia, trattandosi di una rimodulazione unilaterale, i clienti Sky che non volessero accettare le nuove condizioni contrattuali potranno tranquillamente recedere senza pagare alcuna penale.

I clienti della Pay TV, infatti, potranno effettuare recesso entro il 30 settembre senza costi e senza penali semplicemente inviando una raccomandata A/R a Sky, Casella Postale 13057 Milano, specificando come oggetto o causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”.