TCL Moveband, smartband eleganti ed economici

Luca Colantuoni,

Dopo lo smartwatch Movetime arrivano in Italia anche gli altri due dispositivi della famiglia Move presentati all’IFA 2016 di Berlino. Si tratta del Moveband BT Smartband (MB12), indirizzato soprattutto agli utenti che cercano un accessorio elegante, e del Moveband Display (MB20), pensato principalmente per l’attività sportiva.

Il Moveband BT Smartband è privo di display, quindi per controllare i parametri registrati (numero di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e qualità del sonno) è necessario utilizzare l’app Movitime sullo smartphone. Il modulo principale del gadget mostra solo le notifiche (chiamate, messaggi, email ed eventi in calendario) attraverso tre LED. Il design è più ricercato e il cinturino intercambiabile è realizzato in pelle (colori bianco e nero). L’utente può indossarlo anche in piscina o al mare, in quanto è certificato IP67.

La dotazione hardware comprende 32 KB di RAM, 128 KB di storage, accelerometro, chip Bluetooth 4.2 e batteria da 50 mAh con autonomia fino ad un mese. Il gadget permette di eseguire alcune operazioni tramite gesture. Ruotando il polso è possibile avviare la riproduzione di un brano sullo smartphone o scattare una foto. Il sistema operativo è RTOS.

Il Moveband Display, come si intuisce dal nome, possiede uno schermo OLED da 0,69 pollici e un cinturino in gomma di colore nero. Questo modello è dunque un activity tracker più completo che permette anche la registrazione dei record personale e l’impostazione degli obiettivi da raggiungere con l’allenamento. La batteria da 45 mAh garantisce un’autonomia fino a 5 giorni. Entrambi i dispositivi possono essere acquistati nei negozi dell’elettronica di consumo ad un prezzo di 49,90 euro.