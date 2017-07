eBay, ricerca visuale per lo shopping

Filippo Vendrame,

eBay ha annunciato che lancerà un sistema di ricerca visuale all’interno della sua app mobile. Da un certo punto di vista trattasi della risposta alla medesima funzionalità introdotta da Pinterest l’anno scorso. Nello specifico, eBay ha aggiunto due funzionalità legate al sistema di ricerca delle immagini che permetteranno di utilizzare le foto dei prodotti presenti sullo smartphone, su Internet o nei negozi per fare shopping.

La prima, “Find It On eBay“, offre l’opportunità agli utenti di condividere con eBay le immagini degli oggetti prese dai social network o dai siti Internet. Dunque, condividendo l’immagine con l’app, gli utenti potranno immediatamente visualizzare gli annunci di tutti i negozi di eBay che mettono in vendita quel prodotto, oppure gli annunci dei negozi che vendono prodotti simili. La seconda novità, invece, è “Image Search“, un opzione d’uso che consente agli utenti di scattare la foto di un prodotto reale o di utilizzare una sua immagine già presente nel rullino dello smartphone per ricercare l’oggetto all’interno dell’app.

In pochi istanti gli utenti visualizzeranno tutte le inserzioni che riguardano quel prodotto. Queste due nuove funzionalità effettuano una verifica all’interno di oltre 1,1 miliardi di inserzioni su eBay garantendo alle persone un’esperienza di shopping comoda e puntuale.

Queste due nuove funzionalità utilizzano un sistema di intelligenza artificiale in grado di apprendere e migliorare il riconoscimento degli oggetti con il tempo e con l’utilizzo.

“Find It On eBay” e “Image Search” arriveranno il prossimo autunno. Il secondo sia su Android che su iOS ed il primo solo su Android.