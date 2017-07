Facebook lavora ad uno smart speaker

Filippo Vendrame,

Facebook sembra voglia seguire la strada intrapresa da altri importati player del mercato come Amazon e Google puntando alla realizzazione di un suo smart speaker. Tuttavia, invece di funzionare attraverso un sistema di riconoscimento vocale, questo prodotto si focalizzerebbe sulla visualizzazione delle immagini e disporrebbe di uno schermo touch da 15 pollici. Questo ipotetico prodotto, dunque, punterebbe tutto sui contenuti visivi.

Questo smart speaker sarà prodotto da Pegatron Technology e secondo Digitimes che ha riportato l’indiscrezione, il suo debutto è atteso nel primo trimestre del 2018. Il display touch sarebbe, invece, prodotto da LG e sfrutterebbe la sofisticata tecnologia in-cell. Lo smart speaker, inoltre, sarà dotato di un telaio in lega di alluminio e di magnesio. Il dispositivo sarebbe già stato prodotto in una piccola quantità presso la Pegatron per effettuare alcuni test di prova. Questo smart speaker sarebbe stato progettato e sviluppato da Building 8, la divisione di Facebook dove sono sviluppati i progetti più innovativi ed avveniristici.

Facebook, dunque, intende entrare in un settore, quello degli smart speaker, estremamente vivace. La società di ricerca Strategy Analytics ha riferito che nel 2016 le spedizioni degli smart speaker hanno raggiunto le 5,9 milioni di unità, di cui 4,2 milioni sono state spedite nel quarto trimestre del 2016. Entro il 2022 il mercato degli smart speaker dovrebbe raggiungere i 5,5 miliardi di dollari.

Difficile capire oggi come sarà davvero strutturato questo prodotto ma visto che sarà legato ai servizi di Facebook è lecito attendersi una forte componente social.