Kaspersky rilascia un antivirus gratuito

Luca Colantuoni,

Kaspersky Internet Security è una della migliori soluzioni per la sicurezza e la protezione dei dati personali. La software house russa ha ora annunciato una versione gratuita basata sulla stessa tecnologia. Kaspersky Free non include ovviamente tutte le funzionalità della versione a pagamento, ma offre sicuramente una barriera contro i malware migliore di quella disponibile con Windows Defender, come sottolinea il fondatore dell’azienda sul blog ufficiale.

L’annuncio di Kaspersky Free cade esattamente nel giorno del 20esimo compleanno della software house. La versione gratuita dell’antivirus può essere considerato il regalo per tutti gli utenti che non vogliono spendere i circa 60 euro necessari per l’acquisto della soluzione premium. Lo sviluppo di Kaspersky Free è iniziato oltre un anno fa e una versione preliminare era già stata distribuita in otto paesi (Russia, Ucraina, Bielorussa, Cina, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca). Grazie ai feedback ricevuti sono stati apportati diversi miglioramenti.

Kaspersky Free offre protezione antivirus per i file presenti sul computer, il traffico web, i software di messaggistica e le email. Il software rileva e blocca vari tipi di malware, senza incidere negativamente sulle prestazioni complessive. A differenza di alcuni prodotti concorrenti, Kaspersky Free non mostra nessun banner pubblicitario. I dati relativi alle scansioni verranno utilizzati (in forma anonima) per migliorare gli algoritmi di machine learning.

Il rollout avverrà in maniera graduale a partire da Stati Uniti, Canada e la maggioranza dei paesi asiatici. Tra settembre e novembre è prevista la distribuzione nei rimanenti paesi. In Italia sarà disponibile tra il 3 e l’8 ottobre.