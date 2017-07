Nikon D850: le prime immagini della reflex

Cristiano Ghidotti,

Nei giorni scorsi la conferma dello sviluppo e la pubblicazione di un primo teaser dal quale è trapelato però ben poco sulla fotocamera: le uniche certezze sono che si chiamerà Nikon D850 (e non D820 come ipotizzato da alcune indiscrezioni) e la presenza del supporto nativo alla registrazione di video timelapse a risoluzione 8K. Oggi, invece, la comparsa online delle prime press photo, ottenute in anteprima dal sempre ben informato portale Nikon Rumors.

Nikon D850

Le immagini della reflex che sostituirà il modello D810 mostrano (così come alcuni poster ufficiali) un pentaprisma differente rispetto a quello equipaggiato dal predecessore. Sparirà il flash integrato. Sotto la ghiera di selezione delle modalità si nota chiaramente il logo “D850” e sul retro invece è possibile apprezzare il display inclinabile, utile per scattare da qualsiasi posizione. Da queste prime press photo non si possono cogliere altri dettagli. Si ricorda inoltre che la fonte non è Nikon, dunque il tutto va preso con le pinze (potrebbe trattarsi di un fake ben realizzato), in attesa di saperne di più con una presentazione che potrebbe andare in scena nel mese di settembre.

Focalizzando l’attenzione sulle presunte specifiche tecniche, le voci di corridoio fino ad oggi circolate in Rete vorrebbero la fotocamera equipaggiata con un sensore full frame da 45-46 megapixel per una gestione ottimale del rumore anche con valori ISO molto alti, una nuova versione della tecnologia SnapBridge per l’interazione in modalità wireless con smartphone e tablet, due slot per l’installazione delle schede di memoria (SD e XQD) e il sistema autofocus ereditato dall’ammiraglia D5 con prestazioni elevate. Il debutto sul mercato potrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Al momento non ci sono indicazioni per quanto riguarda il prezzo di vendita.