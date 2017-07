NVIDIA SHIELD TV, video YouTube a 360 gradi

Luca Colantuoni,

NVIDIA SHIELD TV è uno dei migliori set-top box basati su Android TV attualmente sul mercato. Si tratta di un potente dispositivo che consente la riproduzione in streaming dei contenuti multimediali, tra cui quelli offerti da Netflix, Amazon Prime Video e Google. Il produttore californiano ha rilasciato un aggiornamento per l’app YouTube che introduce il supporto per i video a 360 gradi.

La nuova funzionalità era stata preannunciata all’inizio dell’anno e ora è finalmente disponibile a tutti. Dopo avere scaricato l’aggiornamento sarà possibile sfruttare la potenza del set-top box per la riproduzione dei video a 360 gradi pubblicati sulla nota piattaforma Google. Gli utenti possono quindi “immergersi” nei filmati creati da esperti del settore, la maggioranza dei quali registrati durante eventi sportivi o concerti, senza indossare uno specifico visore. Il controller in dotazione con SHIELD TV permette di cambiare angoli di visualizzazione. L’update aggiunge anche il supporto per il live streaming a 360 gradi.

La prima novità che gli utenti noteranno al termine dell’installazione è il restyling dell’interfaccia. L’elenco dei canali sottoscritti è stato eliminato e, quando il menu di navigazione viene ridotto, apparirà una colonna di icone su sfondo trasparente. È stato inoltre rinnovato il player video, eliminando la barra di controllo e aggiornando la funzione autoplay. Il video successivo non viene più riprodotto automaticamente, ma ci sono 5 secondi di tempo per scegliere un altro video o mettere in pausa il playback.

Galleria di immagini: NVIDIA SHIELD (2017), le nostre foto

Quando l’utente usa le opzioni Successivo e Precedente vedrà una miniatura del video. Infine è stata modificata l’interfaccia della impostazioni: la griglie formata da piccoli riquadri è stata sostituita da tile di maggiori dimensioni a scorrimento orizzontale. Il rollout dell’aggiornamento è già iniziato e proseguirà in maniera graduale. NVIDIA SHIELD TV è in vendita anche in Italia ad un prezzo base di 229,99 euro.