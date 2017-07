Roma mette il turbo con Fastweb

Filippo Vendrame,

Ottime notizie per tutti coloro che abitano a Roma perché Fastweb ha annunciato il lancio del servizio “Ultrafibra” che consente di offrire a chi è raggiunto dalla rete FTTH dell’operatore connettività sino a 1Gbps in download e sino a 200 Mbps in Upload. Servizio di connettività a banda ultralarga prima presente nelle sole città di Milano, Torino e Bologna.

Grazie a questa ampissima quantità di banda, i romani potranno viaggiare a velocità 10 volte superiori a quelli attuali con, anche, una latenza estremamente ridotta. Chi abita a Roma potrà disporre di una rete in grado di garantire il massimo nel gioco, nella fruizione di contenuti di valore aggiunto con lo streaming in alta definizione e molto altro ancora. Il servizio Ultrafibra a 1 Gbps sarà disponibile per circa 300 mila unità abitative, quasi il 20% del totale della città, collegate con la rete di Fastweb, recentemente ammodernata, e con quella in fase di realizzazione da parte di FlashFiber, la joint venture creata con TIM per portare il FTTH in 29 città.

Un ulteriore milione di abitazioni (62% del totale) è invece collegato al momento dall’infrastruttura FTTC, con performance fino a 200 Mbps al secondo in download, portando il totale delle abitazioni coperte dal servizio a banda ultralarga a 1.300.000, circa l’82% della città. Entro la fine del 2018, le unità abitative per le quali sarà realizzato il tratto finale dall’armadio all’abitazione e che saranno abilitate al servizio Ultrafibra ad 1 Gbps diventeranno complessivamente un milione, ovvero il 62% del totale.

Performance che potranno essere sfruttate anche per il rafforzamento della connettività della Pubblica Amministrazione capitolina. Gli uffici dell’Amministrazione Capitolina saranno abilitati con connessioni a 100 Mbps al secondo garantiti, le sedi principali saranno dotate di connettività ad 1 Gbps mentre per i due centri di raccolta dati della città saranno realizzati link a 10 Gbps.

Ultrafibra mette a disposizione dei clienti anche WOW FI, il servizio Wi-Fi condiviso che permette a tutti i clienti Fastweb di navigare gratuitamente accedendo ai punti Wi-Fi messi a disposizione dai membri della Community in oltre 800 città italiane.