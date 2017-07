Samsung W2018, flip phone con Snapdragon 835?

Luca Colantuoni,

Il Samsung W2017, visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo, avrà un successore. In base alle informazioni che arrivano dalla Cina, il produttore coreano annuncerà entro fine anno il nuovo W2018 con un processore più potente e una maggiore quantità di memoria. Il design non dovrebbe subire grandi modifiche, così come il target di riferimento. Lo smartphone “a conchiglia” verrà infatti offerto ad un prezzo piuttosto elevato, quindi sarà indirizzato ad un ristretto numero di utenti.

Alcuni mesi fa, un Samsung W2018 con Snapdragon 821 e 4 GB di RAM era apparso sul sito di TENAA, l’ente certificatore cinese. Negli ultimi giorni sono circolate voci su una dotazione hardware migliore. Il flip phone dovrebbe integrare un processore Snapdragon 835 e 6 GB di RAM. Le altre specifiche sono identiche a quelle del W2017, quindi si prevedono un doppio display Super AMOLED da 4,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), 64 GB di memoria flash, fotocamere posteriore e frontale da 12 e 5 megapixel, batteria non rimovibile da 2.300 mAh con ricarica wireless.

Non mancheranno sicuramente i chip WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM. Quasi certa inoltre la presenza del lettore di impronte digitali. Lo smartphone potrà essere usato anche quando è chiuso, grazie al display esterno con modalità Always-On. La nota stonata è il sistema operativo previsto. Sul W2018 dovrebbe essere installato Android 6.0.1 Marshmallow, ma non è da escludere una versione più aggiornata al momento del lancio ufficiale.

Per quanto riguarda il prezzo si ipotizza una cifra intorno ai 2.000 dollari. Maggiori informazioni arriveranno sicuramente nei prossimi giorni.