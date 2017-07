Xbox One X, presto i preordini

Filippo Vendrame,

Quando Microsoft annunciò Xbox One X ad E3, l’unico dato che non fu svelato era il giorno in cui gli interessati avrebbero potuto preordinare la nuova console. Un ritardo motivato, sembra, dal fatto che la nuova console di Microsoft non avesse ancora ricevuto tutte le autorizzazioni dalla FCC per poter procedere alla vendita del prodotto. Tuttavia, sembra che adesso tutte le certificazioni ed autorizzazioni siano arrivate come confermato dallo stesso Phil Spencer attraverso il suo account su Twitter.

Dunque, l’annuncio della fase dei preordini dovrebbe arrivare a breve. Questo significa che gli interessati a mettere subito le mani sulla nuova console di Microsoft potranno presto preordinarla per riceverla immediatamente al day one e cioè il prossimo 7 novembre. Ovviamente non ci sono ancora date certe. Phil Spencer ha usato il termine “breve” ma questo potrebbe significare diverse cose come che l’attesa sia solo di pochi giorni come di settimane. Del resto, a novembre manca ancora moltissime tempo. Ma tutti coloro che fremono dalla voglia di acquistare questa console possono iniziare a preparare la carta di credito perché la fase dei preordini starebbe per arrivare.

Xbox One X, si ricorda, costerà 499 euro, un prezzo giudicato da molti analisti un po’ tropo alto ma che rispecchia i grandissimi contenuti tecnici di un prodotto che punta a voler rivoluzionare il settore del gaming imponendo un nuovo standard di qualità.