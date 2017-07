Fastweb Mobile regala 3 giorni di chiamate gratis

Filippo Vendrame,

Fastweb Mobile ha deciso di festeggiare la festa dell’amicizia con un regalo che sarà molto gradito ai suoi clienti. Questa ricorrenza è un’iniziativa voluta dall’ONU per celebrare uno dei legami più forti per la vita di una persona. Per celebrare nei migliori dei modi questa speciale festività, l’operatore virtuale ha deciso di regalare tre giorni di chiamate illimitate ai suoi clienti.

Nello specifico, dal 28 al 30 luglio i clienti Fastweb Mobile potranno chiamare i numeri fissi e mobile nazionali senza restrizioni. La promozione è automatica e non richiederà nessun intervento da parte delle persone e soprattutto non sarà richiesto il pagamento di alcun canone forfettario. Una promozione, dunque, che permetterà alle persone di chiamare liberamente e senza costi aggiuntivi tutti i loro amici. L’operatore virtuale ricorda che chi non l’avesse ancora fatto può richiedere il cambio della propria SIM con quelle di ultima generazione che consentono di accedere alla rete 4G che permette di raggiungere, laddove disponibile, velocità sino a 300 Mbps.

I clienti Fastweb Mobile, inoltre, possono accedere anche alla rete WoW-FI, il servizio di WiFi condiviso che coinvolge tutti i clienti Fastweb che cedono un po’ di banda per permettere a tutti gli altri clienti di potersi collegare nel caso si trovassero in zona. Rete accessibile in oltre 800 comuni italiani.

Si ricorda, inoltre, che Fastweb Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.