Google: autoplay video nelle SERP su desktop

Il gruppo di Mountain View è costantemente al lavoro per aggiornare ed evolvere il proprio motore di ricerca. L’ennesima dimostrazione questa mattina, con il pensionamento della funzionalità Instant introdotta nel 2010. Alcuni utenti, da più parti del mondo, stanno segnalando un’altra novità, questa volta destinata a far storcere il naso: l’autoplay video nelle SERP su piattaforme desktop.

A parlarne è stato per primo il sito The SEM Post. Per capire in che modo funziona è sufficiente dare un’occhiata allo screenshot di seguito. Dopo aver digitato la query “The Lego Ninjago Movie” vengono mostrati i classici link al centro e, nella colonna di destra, alcune immagini relative alla locandina. Sotto a queste il trailer del film, la cui riproduzione viene avviata in modo del tutto automatico e immediato al caricamento della pagina, senza attendere il click da parte dell’utente. L’audio è inizialmente disabilitato ed è richiesta l’interazione con il puntatore del mouse per attivarlo. Questo sembra non accadere su dispositivi mobile, dove un comportamento di questo tipo rischierebbe di andare a consumare parecchio traffico dati.

Come confermato da Google nella dichiarazione riportata in forma tradotta qui sotto, si tratta di una funzionalità sperimentale e non ancora attivata per tutti gli utenti a livello globale. In Italia, almeno per il sottoscritto, con la stessa query non risulta disponibile. Si raccolgono in ogni caso segnalazioni dagli Stati Uniti, dal Canada e dal Regno Unito. Queste le parole di bigG.