Samsung Q9F: i TV QLED arrivano in Italia

Cristiano Ghidotti,

Presentati all’inizio dell’anno in occasione dell’evento CES 2017 andato in scena a Las Vegas, i nuovi Samsung Q9F fanno ora il loro debutto ufficiale in Italia. Si tratta di televisori equipaggiati con la tecnologia QLED, (Quantum dot LED), progettati per rispondere ai desideri manifestati dai più esigenti nell’ambito dell’home entertainment.

Samsung Q9F

Due i tagli disponibili per l’acquisto, uno da 65 pollici e l’altro più grande da 88 pollici. Non sono prodotti per tutte le tasche: nel primo caso il prezzo suggerito al pubblico parte da 5.499 euro, nel secondo addirittura da 19.999 euro. La tecnologia in dotazione è il meglio che attualmente possa offrire il mercato: pieno supporto all’HDR (standard HDR10), alla risoluzione 4K (o Ultra HD come preferisce definirla Samsung), luminosità che arriva a 2.000 nit e design studiato per integrarsi al meglio in ogni ambito domestico con la soluzione Invisible Connection che organizza tutti i cavi in modo ordinato.

A tal proposito, è stato introdotta anche la No Gap Wall-mount, una staffa che azzera lo spazio tra la parete e il retro del pannello, così da renderlo simile a un quadro da appendere. Così Marco Hannappel, Vice President di Samsung Electronics Italia, commenta l’arrivo dei televisori sul mercato italiano.

… con la nostra nuova line-up di QLED TV, di cui il Q9F rappresenta il top di gamma, in Samsung abbiamo dato vita a un ciclo di innovazione che segna una nuova era del concetto di home entertainment, mettendo al centro la fruizione di qualità, all’insegna del valore e della forza della tecnologia e del design.

Non mancano ovviamente le funzionalità smart, incluse nell’interfaccia Smart Hub che semplifica l’accesso e il controllo dei contenuti multimediali. Presente anche il telecomando One Remote Control per la gestione di tutte le periferiche collegate.

All’elenco si aggiunge infine la certificazione Ultra HD Premium ottenuta dalla UHD Alliance che assicura un’esperienza di visione premium in 4K: viene riprodotto il 100% del volume colore nello spazio DCI-P3, proprio grazie ai materiali impiegati nei pannelli Quantum Dot.