Tanti baci su Facebook

Filippo Vendrame,

Facebook non è solamente una fredda piattaforma digitale perché permette di esprimere i sentimenti di amore e di amicizia degli utenti. Grazie ad una funzione “nascosta” del social network, tutti gli iscritti possono far comparire tanti cuoricini animati all’interno della pagina. Animazione che sarà visibile sia per loro che per tutti coloro che potranno visualizzare il post.

Trattasi di una funzionalità semplice ma che sta riscuotendo tantissimo successo in tutto il mondo. Il trucco per attivare la visualizzazione dei cuoricini è davvero molto semplice. Tutti gli iscritti non dovranno fare altro che comporre una frase sia nel loro Stato o in un commento, contenente la parola “baci” o “xoxo“. Una volta pubblicato lo Stato o il commento, le suddette parole risulteranno cliccabili da parte di tutti. Con un semplice click su di esse, dunque, si avvierà immediatamente una breve animazione che riempirà di cuoricini la pagina.

Per esprimere un sentimento di affetto verso qualcuno, dunque, questa piccola funzione nascosta di Facebook è davvero l’ideale anche perché non è invasiva visto che l’animazione parte solo per volontà dell’utente.

Non è, comunque, la prima volta che il social network introduce queste piccole funzioni extra nascoste attivabili utilizzando nei testi specifiche parole. Per festeggiare la saga dei 20 anni di Harry Potter, tutti coloro che scrivevano il suo nome o quello di altri protagonisti potevano vedere visualizzato all’interno della pagina una speciale animazione.

Trattasi di piccole funzioni superflue ma che permettono di fare la differenza creando un luogo davvero accogliente e speciale per molti iscritti.