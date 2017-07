WhatsApp, 1 miliardo di utenti attivi al giorno

Filippo Vendrame,

WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica di proprietà di Facebook, ha tagliato un altro traguardo molto importante. WhatsApp, infatti, ha annunciato che ogni giorno 1 miliardo di utenti utilizzano l’app per comunicare con i loro amici e contatti. Trattasi di un risultato davvero notevole. Un anno fa, l’app annunciava di aver tagliato il traguardo del miliardo di utenti al mese ma questo obiettivo raggiunto è ancora molto più significativo.

Per raggiungere questo risultato, WhatsApp ha lavorato duramente implementando sempre più novità per offrire agli utenti un servizio sempre più completo ed affidabile. Oggi, l’app non è solamente un servizio di messaggistica perché gli utenti possono chiamarsi e videochiamarsi gratuitamente tra di loro, oppure possono condividere praticamente ogni cosa come foto, video, documenti e tantissimo altro ancora. Uno sforzo che, però, non si ferma certamente qui perché per garantire tassi di crescita così elevati, WhatsApp dovrà continuare a lavorare sempre più duramente per apportare miglioramenti alla sua piattaforma di comunicazione.

Uno dei prossimi obiettivi, si chiama “monetizzazione“. Come ha evidenziato Facebook nella sua ultima trimestrale, la società deve trovare nuovi modi di valorizzare le sue app di messaggistica tra cui figura anche WhatsApp. Da quando fu acquistata da Facebook, infatti, l’app è diventata completamente gratuita.

Al riguardo, sembra che in futuro una via che Facebook potrebbe sfruttare sia quella di offrire servizi di comunicazione a pagamento relativi alle utenze aziendali.

Infine, WhatsApp snocciola ulteriori dati sulla sua vasta community. Ogni mese sono 1,3 miliardi gli utenti attivi. Sono 55 miliardi i messaggi inviati ogni giorno, 4,5 miliardi le foto condivise ogni giorno ed 1 miliardo i video condivisi sempre ogni giorno.