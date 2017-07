Windows 10, nuove build Insider: le novità

Filippo Vendrame,

Nella tarda serata di ieri, Microsoft ha rilasciato nuove build Insider sia per il mondo PC che per il mondo mobile. Per quanto riguarda i computer, la casa di Redmond ha distribuito la build 16251 di Windows 10 Fall Creators Update. In realtà questa build è doppia perché la stessa è disponibile per chi farà il salto a Redstone 4 attraverso “Skip Ahead“. Le due build, tuttavia, sono praticamente identiche sul fronte dei contenuti.

La prima novità di questa build riguarda la possibilità data di collegare uno smartphone al PC. In questa prima fase gli utenti potranno collegare solamente uno smartphone Android ma in futuro il supporto sarà esteso anche ai dispositivi iOS. In questa build il collegamento PC-smartphone riguarda solamente la navigazione cross device. Novità anche per Cortana che, adesso, può essere utilizzato per bloccare, disconnettere e spegnere il PC. Funzioni, però, limitate alla lingua inglese. Non mancano, poi, diverse altre migliorie in altri settori del sistema operativo come nel Game Mode, nel browser Edge ed in tanto altro ancora.

Contestualmente al rilascio della build per i PC, Microsoft ha distribuito anche la build 15235 di Windows 10 Mobile. Sorprendentemente, questa volta la casa di Redmond ha inserito alcune novità di spessore. Le novità si concentrano su Continuum che, adesso, supporta anche la modalità portrait. Non mancano, poi, diversi correttivi e miglioramenti delle prestazioni.

Trattandosi di build di sviluppo, sono presenti ancora alcuni bug. Il suggerimento, dunque, è quelle di provarle all’interno di macchine adibite ai test e non su dispositivi utilizzati tutti i giorni.