Windows Store, novità per gli sviluppatori

Durante lo scorso appuntamento di Build 2017, Microsoft ha fatto alcuni importanti annunci legati al Windows Store di Windows 10. Tra questi si menzionano l’arrivo di app come Office 2016, Autodesk, SAP, iTunes e distribuzioni Linux. Inoltre, il gigante del software aveva annunciato anche diverse novità per gli sviluppatori. Nuove funzionalità che, adesso, sono finalmente disponibili per tutti. Gli sviluppatori possono promuovere le proprie applicazioni in modo più efficace, utilizzando trailer video all’interno delle schede delle app. L’azienda afferma che gli sviluppatori possono ora caricare fino a 15 trailer insieme alle immagini delle loro app.

Inoltre, Microsoft ha deciso di offrire un modo più semplice ed intuitivo per aggiornare le schede delle app in maniera molto più facile e soprattutto rapida. L’azienda rende anche più facile gestire il prezzo, le vendite e la visibilità delle app. Gli sviluppatori possono ora programmare quando le loro applicazioni saranno pubblicate nello Store o quando non saranno più disponibili. Inoltre, i cambiamenti dei prezzi possono essere programmati in anticipo e le vendite possono essere configurate utilizzando una varietà di opzioni, a seconda di ciò che lo sviluppatore desidera fare.

Per comprendere appieno tutti i livelli dei prezzi in tutte le regioni del mondo, è anche possibile scaricare un foglio di Excel dalla dashboard del Dev Center. Microsoft ha anche ridisegnato la dashboard del Dev Center per offrire una maggiore efficienza. Le modifiche includono una nuova interfaccia e l’accesso diretto alle nuove funzionalità.

Ora le applicazioni possono essere eseguite tramite debug utilizzando i file CAB, tuttavia l’azienda nota che in un primo momento, solo le applicazioni utilizzate nelle build di Windows 10 Insider potranno generare questi file.

Tutte queste novità, come detto, sono già disponibili per tutti gli sviluppatori. Microsoft, tuttavia, invita le persone a contribuire al miglioramento del Windows Store inviando feedback e consigli.