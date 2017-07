Amazon, i pacchi si troveranno direttamente a casa

Filippo Vendrame,

Amazon ha svelato un nuovo armadio per le consegne progettato per i complessi abitativi che potrebbero non avere un luogo dedicato in cui ricevere in tutta sicurezza i pacchi consegnati, chiamato “The Hub“. Trattasi, in buona sostanza di una versione per condomini dell’Amazon Locker che molti sono abituati a vedere in luoghi pubblici come i negozi. Anche in questo caso trattasi di un armadio dove i pacchetti sono consegnati e stoccati in attesa che il proprietario arrivi a prenderli. Al momento del ritiro, l’utente non dovrà fare altro che inserire i codici di consegna e poi aspettare che si apra una porticina che consentirà di avere accesso allo spazio in cui è conservato il pacco.

Amazon evidenzia che questo sistema non è per una sua esclusiva in quanto accetta anche altri vettori e può quindi essere utilizzato come si desidera. Rispetto alla versione per i negozi, The Hub è disponibile in diverse dimensioni per meglio adattarsi agli ambienti in cui sarà collocato ed in vari colori. Si parte da Hub Starter, un modello largo meno di 2 metri con 42 scomparti e con un modulo di espansione che ne può aggiungere altri 23. I prezzi degli armadi rimangono poco chiari ma gli interessati possono contattare Amazon per ottenere ulteriori informazioni. Il vantaggio di tutto questo è che gli armadietti sono disponibili sempre e quindi le persone non dovranno più temere di perdere la consegna del prodotto acquistato perché lo potranno sempre trovare all’interno di questi armadi.

Lo shopping online, dunque, diventerebbe molto più rilassante. In definitiva un sistema di consegna differente e potenzialmente molto utile che ben si adatterebbe non solo agli usi americani ma anche alle esigenze di un po’ tutti i cittadini del mondo che con la vita sempre più frenetica fanno fatica a stare dietro alle consegne dei vettori di spedizione.