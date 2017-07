Estate Enjoy: novità per il car sharing in vacanza

Giacomo Dotta,

Nel giorno in cui l’ad Descalzi plaude ai buoni risultati trimestrali del gruppo, tornato in attivo e pronto quindi a confermare l’acconto sul dividendo agli azionisti, Eni sciorina tutte le novità che contraddistinguono l’evoluzione del servizio di car sharing Enjoy. Trattasi infatti di notizie che ampliano il volume dell’offerta del cane a sei zampe, rendendo ancor più comodo l’approdo ad un tipo di mobilità che, prima ancora di essere adottato, va capito e metabolizzato come scelta di vita per la propria quotidianità.

Ma si tratta di una scelta a questo punto sempre più comoda, laddove la comodità diventa anche vantaggio economico. Scegliere il car sharing, infatti, significa rinunciare a costi per il parcheggio, per il carburante, per il bollo, per l’assicurazione, per l’acquisto del seggiolino, per la manutenzione del veicolo e altro ancora. Con l’arrivo dell’estate, Enjoy metterà a disposizione dei propri utenti ulteriori servizi per far sì che la rinuncia all’auto di proprietà possa avvenire senza compromessi e senza ostacoli: l’obiettivo è chiaramente quello di trasformare il car sharing con le iconiche Fiat 500 rosse da servizio strettamente pensato per la mobilità urbana a strumento per spostarsi a partire dal centro urbano, ma estendendosi anche alle principali diramazioni che consentono all’utente di fuoriuscire dalla città.

Perché l’utente deve scegliere in base alle proprie esigenze, e le esigenze delle vacanze estive non sono certo quelle dei pendolari o degli spostamenti casa-ufficio che avvengono durante il resto dell’anno.

Estate Enjoy

Le novità ideate per plasmare l’offerta in vista dei trasbordi estivi: