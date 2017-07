Fitbit usa Cortana per il fitness tracking

Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato la disponibilità di una nuova “skill” per Cortana. L’assistente personale è ora in grado di aiutare l’utente nel monitoraggio della propria salute e degli obiettivi prefissati con i fitness tracker di Fitbit. È sufficiente utilizzare i comandi vocali per ricevere una risposta su tutti i dispositivi e le piattaforme supportate. La funzionalità è al momento disponibile solo negli Stati Uniti, ma arriverà in altri paesi.

Durante la conferenza Build 2017, l’azienda di Redmond aveva presentato la preview pubblica del Cortana Skills Kit, un insieme di tool che permettono agli sviluppatori di integrare l’assistente digitale nelle loro applicazioni. Ciò significa che Cortana non è più un’esclusiva Microsoft, ma può essere sfruttata anche da app e servizi di terze parti, in modo simile ad Amazon Alexa. All’elenco delle skill si aggiunge ora il supporto per i dispositivi Fitbit, leader mondiale del settore con oltre 50 milioni di utenti registrati.

Con la nuova skill Fitbit è più semplice monitorare i progressi dell’allenamento e consultare le statistiche. Dopo aver collegato l’account Fitbit a Cortana è sufficiente usare i comandi vocali per ottenere tutte le informazioni, senza aprire l’app Fitbit o il sito web. È possibile chiedere all’assistente personale di mostrare le ore di sonno, il numero di passi o le calorie bruciate. L’utente può usare Cortana per aggiornare i propri dati, ad esempio per registrare quanta acqua è stata bevuta durante il giorno.

L’assistente aiuta l’utente fin dall’inizio, in quanto basta pronunciare la frase “Hey Cortana, open Fitbit” per aprire l’app Fitbit e collegare l’account inserendo username e password. La funzionalità è disponibile su Windows 10, Android, iOS e in futuro anche sullo smart speaker Harman Kardon Invoke.