Huawei Band 2 Pro in Italia dal 1 settembre

Luca Colantuoni,

Circa 10 giorni fa, il produttore cinese aveva annunciato due nuovi fitness tracker. Huawei ha ora comunicato che il migliore dei due, ovvero il Band 2 Pro, sarà disponibile in Italia a partire da 1 settembre. L’azienda, nota soprattutto per i suoi ottimi smartphone, vuole dunque incrementare il market share nel settore degli indossabili.

Il Band 2 Pro possiede un design che ricorda vagamente il Microsoft Band. Le dimensioni dello schermo sono 44×19,7×10,3 millimetri, mentre il cinturino in TPU misura 19,4×114,67 millimetri. Huawei ha scelto un pannello di tipo PMOLED con risoluzione di 128×32 pixel (la diagonale è ignota) e un telaio in acciaio inossidabile. Il dispositivo può essere indossato senza problemi al mare o in piscina, in quanto è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità (circa 5 atmosfere di pressione). La dotazione hardware comprende inoltre 256 KB di RAM, una ROM da 1 MB, una memoria flash da 16 MB e il modulo Bluetooth 4.2.

Grazie al GPS integrato, il Band 2 Pro può rilevare la posizione durante gli allenamenti. Oltre a camminata e corsa, il gadget riconosce gli stili di nuoto (libero, dorso, rana e farfalla). Altri sensori (accelerometro e cardiofrequenzimetro) consentono di registrare distanza percorsa, numero di passi, calorie bruciate, frequenza cardiaca e qualità del sonno. I dati vengono conservati nell’app Huawei Benessere che fornisce anche utili suggerimenti.

La batteria (non rimovibile) ha una capacità di 100 mAh, offre un’autonomia fino a 21 giorni e supporta la ricarica rapida. Il Band 2 Pro è compatibile con Android (versione 4.4 e superiore) e iOS (versione 8.0 e superiore). Il prezzo del fitness tracker (colore nero) è 99,90 euro.