Huawei Mate 10 sfiderà Apple iPhone 8

L’obiettivo di Huawei è sempre lo stesso: superare Apple e Samsung per diventare il primo produttore di smartphone al mondo. L’azienda cinese occupa attualmente la terza posizione, ma i prossimi annunci potrebbero ridurre il gap dai rivali storici. Uno di essi riguarderà il Mate 10, top di gamma che andrà a competere direttamente con l’atteso iPhone 8, puntando su due fattori: caratteristiche avanzate e prezzo inferiore.

Il lancio del Mate 10 dovrebbe avvenire nel corso dell’autunno, a pochi giorni di distanza (prima o dopo) dalla presentazione dell’iPhone 8. Durante un intervista rilasciata a Bloomberg, il CEO Richard Yu ha dichiarato che il nuovo smartphone sarà più potente del suo predecessore, avrà una batteria con maggiore autonomia e velocità di ricarica, un display full screen, fotocamere migliori e altre funzionalità esclusive che permetteranno di competere contro Apple. Il dirigente non ha svelato nessun dettaglio tecnico, ma per “display full screen” si intende sicuramente uno schermo con un’ampia area di visualizzazione e cornici ridotte, come quello dei Samsung Galaxy S8 e LG G6.

In base alle ultime indiscrezioni, il Mate 10 dovrebbe avere uno schermo da 6 pollici con risoluzione 2160×1080 pixel e rapporto di aspetto 18:9. Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono un processore octa core Kirin 970 (quattro Cotex-A73 a 2,8 o 3 GHz e quattro Cortex-A53 a 1,8 GHz), affiancato da almeno 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Huawei potrebbe integrare anche una doppia fotocamera frontale, oltre alla dual camera posteriore. Non mancherà sicuramente il lettore di impronte digitali, eventualmente abbinato allo scanner dell’iride.

Considerata la maggiore efficienza energetica del processore, il Mate 10 dovrebbe avere una batteria di minore capacità rispetto a quella del Mate 9 (4.000 mAh). Ciò consentirebbe di ridurre peso e spessore. Se la data di arrivo sul mercato verrà confermata (ottobre) ci sono buone probabilità di trovare Android O come sistema operativo.