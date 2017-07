iPhone 8: online il circuito di ricarica wireless

Marco Grigis,

Non trovano freno le indiscrezioni su iPhone 8, lo smartphone che Apple potrebbe presentare a settembre per i 10 anni della linea. Questa volta, però, non si parla di design e nemmeno delle più svariate interpretazioni sulla possibile sostituzione di Touch ID. Protagonista della tornata di leak è un piccolo circuito, apparso sulla piattaforma cinese Weibo, e probabilmente connesso al sistema di ricarica wireless impiegato nel dispositivo.

Così come già noto, Apple pare abbia deciso di optare per la ricarica wireless sia per iPhone 8 che per i classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus. A quanto sembra, il gruppo di Cupertino non sarebbe però intenzionato a fornire un apposito pad nella confezione degli smartphone, preferendo invece la vendita di un accessorio separato a partire dalla fine dell’anno.

Nel frattempo, sulla piattaforma Weibo appare un circuito che, sebbene non confermato, potrebbe proprio essere relativo alla ricarica wireless targata mela morsicata. Il sistema, dotato di un connettore Lightning, si caratterizza per del cavo arrotolato metallico, ovvero quello che costituisce la stazione ricevente della carica a induzione. Sul circuito stesso è impressa, seppur non risulti particolarmente leggibile, la dicitura iPhone: un fatto, tuttavia, non sufficiente per stabilire si tratti di una componente originale. Ancora, altrettanto evidente è la sigla “QI”, identificativa dello standard più diffuso per la carica senza fili. Data la posizione della presa Lightning, si sospetta lecitamente il circuito possa essere montano sulla porzione inferiore della scocca di iPhone 8.

La volontà di Cupertino di passare a sistemi wireless per l’approvvigionamento energetico degli iDevice non è di certo una sorpresa: oltre ad alcuni brevetti del passato, Apple Watch già sfrutta uno standard a induzione. Le indiscrezioni sull’adozione di una scocca in vetro sia per iPhone 8 che per gli iPhone 7S contribuisce a rafforzare questo orientamento, poiché il classico alluminio potrebbe rappresentare un ostacolo all’operazione.