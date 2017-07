iPod Mini riappare su Apple Store, ma è un errore

Marco Grigis,

Nella giornata del pensionamento ufficiale di iPod Shuffle e iPod Nano, un piccolo errore di Apple regala agli appassionati un più che gradito effetto nostalgia. Sulla versione di Singapore dello store di Cupertino, infatti, è apparso un iPod Mini, un dispositivo risalente ai primi anni 2000. Non è dato sapere quale sia l’intoppo tecnico che abbia portato alla risurrezione di un modello così vetusto, tanto basta però per far letteralmente impazzire i social network.

iPod Mini è stato uno dei riproduttori musicali più gettonati nella prima metà degli anni 2000: lanciato nel 2005, ospitava circa 1.500 canzoni, il tutto su un piccolissimo schermo monocromatico. Il device raggiunse un grande successo, sia per la portabilità che per la scocca in alluminio offerta in diversi colori: argento, blu, verde e rosa. Pochi mesi dopo, tuttavia, il riproduttore venne sostituito dalla primissima generazione di iPod Nano.

Qualche ora fa, il modello è inspiegabilmente tornato sulla versione di Singapore di Apple Store, nella sua edizione verde, a un prezzo di circa 446 dollari locali, il tutto per una disponibilità entro 2-3 settimane. In realtà, appare abbastanza evidente come si tratti di un errore, considerato anche come la fotografia allegata sia di iPod Mini sia di bassissima qualità. Accanto al nome, inoltre, la sigla “FE”: non è ben chiaro a cosa si riferisca, ma sui social network si ironizza su un’ipotetica “Fan Edition”, sulla falsariga di “SE – Special Edition” di iPhone SE.

Al momento, non è giunta nessuna comunicazione ufficiale da parte di Cupertino e non è nemmeno nota l’esistenza di qualche coraggioso utente pronto a terminarne l’acquisto, per scoprire cosa possa accadere nei passaggi successivi. Nel frattempo, qualche ora fa la società di Cupertino ha deciso di concludere la produzione di iPod Nano e iPod Shuffle: l’unico superstite della linea rimarrà iPod Touch, ora disponibile nelle due nuove configurazioni da 32 e 128 GB di archiviazione storage.