Jeff Bezos, uomo più ricco al mondo per un giorno

Filippo Vendrame,

Storico sorpasso nella prestigiosa classifica delle personalità più ricche al mondo. Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon ha, infatti, sorpassato Bill Gates, fondatore di Microsoft. Bloomberg ha riferito che il recente aumento del valore delle azioni della società ha contribuito a porre Jeff Bezos sul punto più alto della classifica degli uomini più ricchi al mondo. Un primato, però, che è durato solamente poche ore perché al termine delle contrattazioni in borsa, a seguito di un calo finale della quotazione della società Amazon, Bill Gates è tornato saldamente al primo posto scavalcando il CEO di Amazon.

A chiusura dei mercati il ​​mercoledì, Bill Gates poteva contare su di un patrimonio di circa 90 miliardi di dollari, con Bezos molto vicino a 89 miliardi di dollari. L’aumento del valore delle azioni di Amazon a seguito della presentazione dei conti della trimestrale aveva spinto Bezos oltre i 90 miliardi di dollari per alcune ore. Bezos è il sesto uomo ad aver detenuto il titolo di uomo più ricco del mondo negli ultimi 30 anni, dopo essere entrato originariamente nella classifica dei miliardari circa 20 anni fa.

La scalata di Bezos in questa speciale classifica dimostra come Amazon sia cresciuta rapidamente nel corso degli ultimi anni. Fondata nel 1994, nel corso degli anni la società ha riscritto completamene il modo di fare gli acquisti online. Una rivoluzione a cui ancora molte importanti realtà del commercio non hanno saputo far fronte con Amazon che è riuscita a guadagnare sempre più spazio tanto che adesso, oltre all’online punta con decisione ai negozi fisici.