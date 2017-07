Nikon D850: le specifiche tecniche (non ufficiali)

Cristiano Ghidotti,

Cresce l’hype intorno alla Nikon D850. Il produttore ha annunciato in via ufficiale lo sviluppo della fotocamera, rilasciando anche un primo teaser dedicato a una delle funzionalità offerte: la registrazione di video timelapse a risoluzione 8K. Mancano però ancora conferme sulle specifiche tecniche, ipotizzate ora dalla sempre ben informata redazione del sito Nikon Rumors.

Nikon D850: scheda tecnica

Anzitutto una precisazione: quanto riportato in questo articolo è frutto di rumor e non dichiarato in alcun modo da Nikon, perciò il tutto va preso con le pinze. Si parla di un sensore full frame da 45-46 megapixel, caratterizzato da una gestione migliorata del rumore a ISO elevati rispetto a quanto avveniva con il modello D810. Dovrebbe trovar posto nella scheda tecnica anche una versione evoluta della tecnologia SnapBridge dedicata alla comunicazione in modalità wireless con i dispositivi mobile (smartphone e tablet). Assente il modulo GPS per la geolocalizzazione, mentre il display LCD posteriore sarà touchscreen e inclinabile come già visto su D750 e D500.

Ancora, ci saranno un doppio slot per le schede di memoria (uno SD e uno XQD), lo stesso sistema autofocus già visto in azione sull’ammiraglia D5, un sistema di retroilluminazione per i pulsanti, un joystick per la selezione dei parametri di scatto, il Bluetooth e la registrazione video in formato 4K senza crop. Non sarà invece presente il flash integrato, come trapelato con le prime immagini leaked, una delle quali visibile qui sotto.

La reflex, con tutta probabilità, non avrà un mirino elettronico o ibrido come ipotizzato da alcuni rumor, bensì un mirino ottico come da tradizione per la categoria DSLR. Altre voci di corridoio riguardano una raffica da 8 fps o addirittura più veloce. Infine, nessun indizio è al momento ritenuto affidabile per quanto riguarda prezzo o data di uscita, anche se sembra probabile una prima comparsa ufficiale in occasione dell’evento PhotoPlus International Expo che andrà in scena a fine ottobre a New York. Il debutto sul mercato potrebbe dunque avvenire entro l’anno.