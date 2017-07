Apple TV: iTunes svela 4K e HDR

Marco Grigis,

Una nuova versione di Apple TV potrebbe ormai essere in dirittura d’arrivo. A seguito delle indiscrezioni degli ultimi giorni, nuovi dettagli sembrano essere emersi sulla versione britannica di iTunes Store: alcuni film, forse per errore, sono infatti stati marcati in 4K e HDR. E sebbene i formati non siano apparsi effettivamente disponibili, potrebbero diventarlo in autunno, quando il nuovo set-top-box potrebbe essere presentato.

La segnalazione proviene da alcuni utenti residenti nel Regno Unito, i quali hanno confermato la loro scoperta alla redazione di MacRumors, fornendo degli screenshot. Il primo caso riguarda “Passengers”, film del 2016 momentaneamente apparso su iTunes Store con la dicitura “Movie (4K, HDR)”. Il download, tuttavia, è rimasto in HD, a 1080p o 720p a seconda dei dispositivi. Un secondo episodio ha riguardato l’edizione inglese di “Animali fantastici e dove trovarli”, dove la dicitura “4K, HDR” è apparsa di fianco al titolo della pellicola nella cronologia degli acquisti dell’utente. Così come per il precedente film, il download si è sempre tradotto in un contenuto in 720p o 1080p.

Sebbene iTunes Store non riporti alcun riferimento a una nuova versione di Apple TV, il collegamento indiretto appare comunque immediato. Apple dispone di diversi Mac con schermo compatibile con la risoluzione 4K, basti pensare ai numerosi iMac 5K, ma il supporto all’HDR non è invece così esteso. Per questo motivo, si sospetta il gruppo stia lavorando a un set-top-box da collegare ai televisori di ultima generazione, approfittando così di contenuti in elevatissima qualità. Oltre all’arrivo dei due standard su iTunes Store, infatti, già molte piattaforme di streaming si avvalgono di questi sistemi, quali ad esempio Netflix.

Al momento, non è dato sapere quali altre novità saranno disponibili nella futura Apple TV: il design potrebbe rimanere identico alla precedente versione, lanciata nel 2015 in concomitanza con una sezione specifica di App Store, mentre il chipset potrebbe essere un A9 o un A10.