Harman Kardon Invoke, le specifiche dello speaker

Luca Colantuoni,

Invoke è lo smart speaker realizzato da Harman Kardon che consente di interagire con Cortana. Molti dettagli del dispositivo, insieme ad alcune foto, sono state pubblicate dalla FCC, l’ente certificatore degli Stati Uniti. Grazie al manuale utente è possibile conoscere le specifiche complete dell’altoparlante e diverse funzionalità.

Invoke possiede una forma cilindrica con la base inferiore leggermente più larga di quella superiore. Oltre all’aspetto anche le dimensioni ricordano Amazon Echo (10,7×24,2 centimetri), mentre il peso è 1 Kg. All’interno del telaio in alluminio trovano posto tre woofer da 45 millimetri e tre tweeter da 13 millimetri per un totale di sei altoparlanti in grado di offrire un suono a 360 gradi con una risposta in frequenza compresa tra 60 Hz e 20 kHz. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth 4.1.

Lungo il bordo superiore c’è un anello che permette di regolare il volume, mentre l’area touch superiore si illumina quando Cortana è in ascolto e consente di eseguire diverse operazioni. Con un tap breve si può rispondere o interrompere una chiamata Skype, fermare la sveglia e la riproduzione della musica. Con un tap prolungato si attiva Cortana (in alternativa al comando vocale “Hey Cortana”) e si ignorano le chiamate Skype. Nella parte inferiore ci sono l’interruttore per il microfono, il connettore di alimentazione e una porta micro USB (service-only).

Invoke supporta vari servizi di streaming musicale, tra cui Groove Music, Spotify, Pandora, iHeartRadio e TuneIn. Lo smart speaker può riprodurre audio nei formati AAC, MP3, Vorbis, FLAC, WMA e WAV. L’utente può sfruttare Cortana per eseguire le stesse operazioni consentite su Windows 10, ma le sue “skills” sono al momento decisamente inferiori a quelle di Alexa. Il lancio di Invoke è previsto per l’autunno. Il prezzo è ignoto.