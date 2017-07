iPhone 8: design confermato dallo slot SIM

Marco Grigis,

Arrivano dal social network cinese Weibo nuove conferme su iPhone 8, lo smartphone che Cupertino potrebbe presentare per i dieci anni della linea. A seguito delle informazioni apparse nel firmware di HomePod, compare online quello che potrebbe essere lo strumento per la rimozione della SIM. E, dal materiale allegato allo stesso, si ottiene una prima conferma del design del device.

L’immagine, come già accennato mostrata sul social network cinese Weibo, è stata rilanciata su Twitter da Slashleaks, negli ultimi tempi molto attivo sul fronte dei rumor inerenti a iPhone 8. Lo scatto mostra lo strumento per la rimozione della SIM, accompagnato a un documento, dove viene riportato graficamente lo stile estetico dello smartphone.

Sebbene non sia possibile stabilire l’affidabilità della condivisione, non almeno al momento, il dispositivo riportato sembra confermare quanto già emerso su iPhone 8 nelle ultime settimane. Il design sarà sostanzialmente privo di cornici, con uno schermo capace di ricoprire tutta la superficie frontale, nonché di avvolgere una piccola barra dedicata allo speaker per le telefonate, ai vari sensori ambientali e alla fotocamera per i selfie. La SIM sarà ospitata sul lato destro del device, con un vano a cui si accederà tramite la consueta graffetta.

Una simile raffigurazione grafica è stata scovata, così come già accennato, all’interno del firmware di HomePod, di conseguenza questa potrebbe essere l’estetica definitiva scelta da Apple. Il display potrebbe essere perciò da 5.8 pollici, con un rapporto 18:9, nonché completamente OLED. Non trova ancora risoluzione, invece, la questione relativa a Touch ID: secondo alcuni il rilevatore delle impronte digitali potrebbe essere incluso sotto lo schermo del device, secondo altri potrebbe invece essere sostituito da un dispositivo ottico per la scansione 3D dei volti.

La presentazione del nuovo iPhone 8 è attesa per il mese di settembre, in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus. La commercializzazione potrebbe però avvenire qualche settimana più tardi, a partire dalla fine di ottobre.