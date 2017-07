iPhone 8: scansione volto dal firmware di HomePod

Marco Grigis,

HomePod, lo speaker a 360 gradi di Apple in arrivo il prossimo dicembre, potrebbe aver rivelato una delle indiscrezioni più importanti sul futuro iPhone 8. La società di Cupertino ha infatti rilasciato un firmware preliminare per l’altoparlante e gli sviluppatori, analizzandone a fondo il codice, hanno trovato degli interessanti riferimenti alla scansione del volto degli utenti. Ovviamente HomePod non è dotato né di fotocamere né di sensori atti a questo scopo, di conseguenza la funzione potrebbe essere relativa agli imminenti smartphone.

Così come sarebbe apparso dal firmware, rilasciato dal gruppo di Cupertino la scorsa settimana, HomePod vedrà in dotazione una versione modificata di iOS 11, corrispondente a iOS 11.0.2. Dall’analisi del codice, alcuni sviluppatori hanno rinvenuto delle stringhe che, abbastanza esplicitamente, farebbero riferimento alla scansione del volto dell’utente. Una funzionalità che potrebbe essere inserita in iPhone 8 come strumento di riconoscimento, forse in sostituzione del classico Touch ID.

Così come confermato dal developer Steven Troughton-Smith, alcune stringhe relative al BiometricKit farebbero riferimento a nuove tecnologie, tra cui una feature di cattura e scansione tramite infrarossi. In particolare, vi sarebbero numerose entry relative a “BKFaceDetectStateInfo”, associate ad altri status della fotocamera e dei sensori, ad esempio una ripresa troppo vicina o lontana dall’obiettivo e molto altro ancora.

Non è però tutto, poiché il firmware include anche riferimenti al dispositivo denominato “D22”, quello che potrebbe proprio corrispondere a iPhone 8. Viene anche allegata una rappresentazione grafica, un’icona, che ricorda da vicino lo smartphone, almeno rispetto ai leak apparsi nelle scorse settimane. Il nuovo esemplare di Cupertino, infatti, disporrà di una schermo in grado di coprire gran parte della superficie frontale, avvolgendo una piccola barra superiore dedicata ad altoparlante per le chiamate, ai sensori e alla fotocamera per i selfie. Non resta quindi che attendere il prossimo settembre, quando iPhone 8 sarà presentato al pubblico, in concomitanza con i classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus.