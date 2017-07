Kena Mobile, 70 mila clienti e punta al rilancio

Filippo Vendrame,

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM nato per “aggredire” le fasce di mercato low cost, sembra aver avuto successo tanto da aver già guadagnato oltre 70 mila clienti in pochi mesi. C’erano molti dubbi sulla nascita di questo operatore. L’obiettivo di TIM era chiaro ed era quello di creare un soggetto che potesse impensierire in qualche modo Free Mobile che si appresterà a debuttare verso la fine dell’anno con tariffe estremamente competitive.

Con Kena Mobile, dunque, TIM puntava ad andare ad occupare gli spazi a cui puntava Free Mobile. Il nuovo operatore virtuale di TIM, dunque, sta procedendo bene ed alcune informazioni sul suo futuro arrivano direttamente da De Puyfontaine, Ad a interim di TIM. Il dirigente francese sottolinea anche un dato interessante di Kena Mobile che ne esalta il successo. Al lancio, c’era infatti il timore che l’operatore virtuale potesse cannibalizzare gli spazi in cui si muove TIM sottraendo clienti in casa. Invece, i clienti provenienti da TIM sarebbero solamente il 9%.

Kena Mobile ha, avuto, un debutto positivo nonostante sia ancora un operatore virtuale molto giovane e con una rete di vendita ancora acerba. La prossima fase sarà, dunque, ancora più “aggressiva” con l’obiettivo di crescere ulteriormente.

TIM, infatti, intende spingere sull’acceleratore per verificare la reazione dei clienti e prepararsi ad una nuova sfida, chiaro riferimento alla “battaglia” tariffaria con Free Mobile.

A questo punto sarà molto interessante scoprire i piani di TIM su Kena Mobile e le nuove aggressive tariffe che arriveranno in futuro.