LG Q6, avviata la distribuzione mondiale

Luca Colantuoni

Il display Full Vision, introdotto con il top di gamma G6, verrà utilizzato anche su altri smartphone, uno dei quali è il recente LG Q6, annunciato all’inizio di luglio. Il produttore coreano ha comunicato l’avvio della distribuzione internazionale del dispositivo. Nelle prossime settimane arriverà dunque anche in Italia.

Il primo paese sarà ovviamente la Corea del Sud, al quale seguiranno i principali mercati in Asia, Europa, Medio Oriente e Americhe. Il Q6 è il primo modello della serie indirizzato agli utenti che cercano uno smartphone con caratteristiche premium ad un prezzo accessibile. Il target principale sono i millenials, ovvero i giovani che utilizzano prevalentemente le funzionalità fotografiche. L’ampio schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) permette di sfruttare al meglio la modalità Square Camera che combina le due immagini quadrate mostrate nelle metà superiore e inferiore del display.

Altra peculiare caratteristica dello smartphone è l’elevata resistenza ad urti e cadute, ottenuto con l’utilizzo di alluminio 7000, una lega impiegata nell’industria aerospaziale. Il Q6 ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G, quindi non è solo resistente all’acqua e alla polvere, ma anche alle temperature estreme, alla sabbia e all’umidità. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 435, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 13 e 5 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC e LTE. Non è presente il lettore di impronte digitali, ma per lo sblocco dello smartphone si può sfruttare il riconoscimento del volto.

Il prezzo verrà comunicato nelle prossime settimane. In base alle ultime indiscrezioni, il Q6 dovrebbe costare 349 euro in Germania. A causa della maggiore tassazione, gli utenti italiani sborseranno qualche euro in più, ma si ipotizza una cifra inferiore ai 400 euro.