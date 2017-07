Microsoft uccide la tastiera Windows per iPhone

Filippo Vendrame,

Microsoft ha deciso di “uccidere” il progetto del porting della tastiera di Windows Phone su iPhone. Dopo una lunga serie di indiscrezioni, nell’aprile del 2016 Microsoft aveva annunciato il rilascio della tastiera di Windows Phone per iPhone. La casa di Redmond aveva, dunque, deciso di portare su iOS tutte quelle caratteristiche della tastiera di Windows Phone che piacevano agli utenti tra cui il supporto swipe ed il sistema di predizione del testo. Inoltre, Microsoft aveva aggiunto anche la funzione “Arc” che consentiva alle persone di scrivere agevolmente con una mano sola.

Molti utenti Windows Phone che sono, poi, passati su iOS hanno giudicato questa tastiera ottima perché portava su iPhone la stessa esperienza di scrittura presente nei terminali mobile Windows. Lo scorso agosto, inoltre, Microsoft aveva rilasciato anche un corposo aggiornamento, poi il nulla. Da quel momento l’applicazione non ricevette più alcun update e rimase disponibile solamente per gli utenti americani. Oggi, la notizia che la casa di Redmond ha deciso di annullare il progetto e di “uccidere” la tastiera di Windows per iOS.

Il motivo è molto semplice. Tutta l’esperienza fatta attraverso quest’applicazione sarà riversata sulla tastiera SwiftKey per iOS. La tastiera SwiftKey, è un prodotto molto noto ed apprezzato sia su Android che su iOS. Ma forse non tutti si ricordano che la software house è stata acquistata da Microsoft lo scorso anno.

Dunque, la casa di Redmond intende, giustamente, concentrarsi su di un unico prodotto facendo convogliare su di lui tutta l’esperienza accumulata.

Proprio la scorsa settimana Microsoft ha rilasciato un importante update per questa tastiera che introduce una nuova gestione delle emoji, miglioramenti al supporto al 3D Touch e tanto altro ancora.