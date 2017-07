Motorola Moto G5S Plus, colori e prezzo

Luca Colantuoni,

Oltre ai Moto Z2 Play e Moto Z2 Force, la roadmap di Motorola per il 2017 prevede il lancio del Moto X4 e dei Moto G5S/G5S Plus. Per questi ultimi non è ancora nota la possibile data di arrivo sul mercato, ma numerosi leak hanno svelato molte informazioni, le ultime delle quali riguardano colori e prezzi.

Esteticamente i nuovi modelli non sembrano molto diversi dagli attuali Moto G5 e G5 Plus, ma ci sono alcune interessanti novità. Innanzitutto il telaio è interamente in alluminio, quindi la plastica è stato completamente eliminata. Motorola ha inoltre incrementato leggermente la diagonale dello schermo full HD da 5 a 5,2 pollici per il Moto G5S e da 5,2 a 5,5 pollici per il Moto G5S Plus. Quest’ultimo avrà una doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel e, come si può vedere nell’immagine, verrà offerto in tre colori: oro, grigio e argento.

Here's the full color pallette. pic.twitter.com/oVpGpp8l8E — Evan Blass (@evleaks) July 31, 2017

Altre possibili specifiche sono il processore octa core Snapdragon 630 o 660, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, slot microSD e fotocamera frontale da 8 megapixel. Per il Moto G5S si ipotizza invece la presenza di un processore octa core Snapdragon 625. Il sistema operativo sarà certamente Android 7.1.1 Nougat in versione quasi stock. Motorola effettua poche modifiche all’interfaccia originale.

Secondo quanto rivelato da un noto leaker, il Moto G5S verrà offerto ad un prezzo di 300 euro, mentre il Moto G5S Plus sarà disponibile ad un prezzo di 330 euro. Si tratta di cifre riferite ai paesi dell’Europa orientale, quindi suscettibili di aumento nel nostro paese.