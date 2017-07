PES 2018: i requisiti di sistema su PC

Cristiano Ghidotti,

A circa un mese e mezzo dall’arrivo del gioco nei negozi (fissato per il 14 settembre, con due settimane di anticipo su FIFA 18), ecco ufficializzati i requisiti di sistema, minimi e consigliati, necessari per giocare a PES 2018 in versione PC. Konami li ha resi noti con un post condiviso sui social network.

Servirà un computer di fascia alta per ottenere il meglio da Pro Evolution Soccer 2018 in termini di resa grafica. Le configurazioni più potenti potranno beneficiare anche del supporto nativo alla risoluzione 4K: ovviamente sarà necessario disporre di un monitor con supporto a questo formato. La simulazione calcistica sarà piuttosto esigente, in termini di specifiche. Serviranno ad esempio almeno 30 GB di spazio libero nel disco fisso per poter procedere all’installazione. Non a caso, la software house ha dichiarato che la versione PC di quest’anno sarà all’altezza delle controparti per le console di ultima generazione. Il titolo è già prenotabile (In offerta su Amazon a 58 euro), in edizione standard oppure arricchito da contenuti aggiuntivi. Come visibile qui sotto, il testimonial scelto per la copertina è il bomber Luis Suárez del Barcellona.

PES 2018: requisiti minimi su PC

Sistema operativo: Windows 7 (SP1) o successivo;

processore: Intel Core i5-3450 da 3,10 GHz, AMD FX 4100 da 3,60 GHz;

RAM: 8 GB;

scheda video: NVIDIA GTX 650 (2 GB), AMD Radeon 7750 (2 GB);

disco fisso: 30 GB di spazio libero;

monitor: risoluzione 1280×720 pixel

altro: DirectX 11.

PES 2018: requisiti consigliati su PC

Sistema operativo: Windows 7 (SP1) o successivo;

processore: Intel Core i7-3770 da 3,40 GHz, AMD FX 4170 da 4,20 GHz;

RAM: 8 GB;

scheda video: NVIDIA GTX 660 (2 GB), AMD Radeon 7950 (2 GB);

disco fisso: 30 GB di spazio libero;

monitor: risoluzione 1920×1080 pixel

altro: DirectX 11.