Dio è morto, ma torna sul palco con un ologramma

Cristiano Ghidotti,

Frontman di formazioni che hanno fatto la storia come Black Sabbath e Rainbow, Ronnie James Dio ha abbandonato le sue spoglie mortali il 16 maggio 2010. Ora, come nella migliore delle leggende heavy metal, è pronto a tornare sul palco. Accadrà grazie alla tecnologia, sotto forma di ologramma.

A sviluppare il sistema l’azienda Eyellusion di Los Angeles. Il risultato è quello visibile nel filmato in streaming di seguito. Il tour si chiama DIO Returns: The World Tour e interesserà l’Europa nel prossimo autunno. Purtroppo, al momento non sono previste date in Italia. Queste le tappe in programma: 30 novembre Helsinki (The Circus, Finlandia), 3 dicembre Stoccolma, (Fryshuset, Svezia), 4 dicembre Oslo (Rockefeller Music Hall, Norvegia), 6 dicembre Varsavia (Progresja, Polonia), 13 dicembre Barcellona (Bikini, Spagna), 15 dicembre Santander (Escenario Santander, Spagna), 17 dicembre Bucarest (Arelene Romane, Romania), 20 dicembre Antwerp (Trix, Belgio), 21 dicembre Tilburg (013, Olanda). Nel 2018 saranno toccati anche Stati Uniti, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Francia, Germania, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito e Venezuela.

La scaletta dei concerti cambierà ad ogni appuntamento, così come la line-up della band. In alcune occasioni saliranno sul palco anche Tim “Ripper” Owens dei Judas Priest e Oni Logan dei Racer X, per affiancare il chitarrista Craig Goldy, il batterista Simon Wright, il tastierista Scott Warren e il bassista Bjorn Englen. La componente visuale dell’ologramma di Ronnie James Dio sarà affiancata da tracce audio registrate nel corso di tutta la carriera live. Queste le parole di Jeff Pezzuti, CEO e fondatore di Eyellusion.